Stand: 18.02.2025 15:04 Uhr In Wolgast kracht ein Auto in einen Schulbus

In Wolgast ist am Morgen beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Auto ein Mann leicht verletzt worden. Die 14 Schüler in dem Bus und der Busfahrer blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. Der 65-Jährige Autofahrer hatte offenbar nach links abbiegen wollen. Statt abzubiegen, fuhr er jedoch geradeaus. Dabei stieß er mit seinem Wagen seitlich gegen den abbiegenden Bus. Nach Angaben der Polizei könnte der Autofahrer übersehen haben, dass die Ampel rot war, um geradeaus fahren zu können. Der Mann kam mit leichten Kopfverletzungen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

