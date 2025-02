Stand: 07.02.2025 09:00 Uhr In Stralsund entsteht ein neues Naherholungsgebiet

Im Stralsunder Stadtteil Devin (Landkreis Vorpommern-Rügen) pflanzt Stadtförster Thomas Struwe mit einem Team gerade Eichen, Ulmen, Birken, Feldahorn und Elsbeeren. Auf einer ehemaligen Ackerfläche entsteht so gerade ein Naherholungsgebiet. Dazu wurden bereits Wege angelegt. Ein neues Naherholungsgebiet soll entstehen. In Devin werden mehrere Wälder angelegt sowie Alleen und Feldgehölze gepflanzt. Auf der Grundlage historischer Karten würden zudem alte Land- und Wanderwege entwickelt oder auch wieder sichtbar gemacht. Außerdem entsteht ein Wanderparkplatz als zentraler Anlaufpunkt. Spaziergänger können sich später an Informationstafeln und Wegemarkierungen orientieren und werden so durch das Gebiet geleitet. Laut Stadt soll der Deviner See dann auch erstmals offiziell zugänglich sein. Das Gesamtvorhaben in Devin gehört zum Großprojekt „StadtNatur“ in Stralsund. Erklärtes Ziel ist ein grüner Gürtel mit Wanderwegen zur Naherholung rund um die Stadt.





