Heringsdorf: Hundeschlittenrennen für den guten Zweck

Am Strand von Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf Usedom sind an diesem Wochenende wieder Hundeschlitten unterwegs. Es ist die mittlerweile neunte Auflage von "Baltic Lights". Prominente aus Film und Fernsehn treten gegen Profis an. Die Einnahmen der Veranstaltung werden gespendet und gehen an die Welthungerhilfe. Um 10.30 Uhr beginnen sowohl Samstag als auch Sonntag die Rennen. Samstagabend ist eine Feuer- und Lasershow geplant und im Anschluss wird es eine Party geben. Der Eintritt ist frei. Doch es kann ein Charity-Armband gekauft werden. Der Erlös wird vollständig gespendet, heißt es vom Veranstalter Till Demtrøder. Er erwartet bis zu 60.000 Zuschauer an diesem Wochenende.

