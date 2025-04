Stand: 13.04.2025 10:00 Uhr Heimatmuseum in Rambin fürchtet um Fortbestand

Das Heimatmuseum in Rambin (Landkreis Vorpommern-Rügen) steht vor einem Problem: Das Dach der Ausstellungsscheune ist marode und muss erneuert werden, so die Vorsitzende des Fördervereins Heimatmuseum Rambin, Josephine Fricke. "Diese Herausforderung können wir nur mit vielseitiger Unterstützung bewältigen." Deshalb braucht der Verein Hilfe, um die Schließung des Museums zu verhindern. Im Heimatmuseum in Rambin sind Geräte und Maschinen ausgestellt, die früher der Landwirtschaft genutzt wurden. Unter den Exponaten ist unter anderem ein rund 150 Jahre altes Horizontalsägegatter und ein Lanz Bulldog 20 PS aus den 1930ern. Die Vereinsmitglieder haben die Stücke ehrenamtlich restauriert und halten sie funktionstüchtig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 13.04.2025 | 12:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen