Hansestadt Greifswald sendet besondere Grüße an Toni Kroos

Die Hansestadt Greifswald hat besondere Grüße an Toni Kroos gesendet. Initiiert durch die Stadtverwaltung haben sich am Montag gegen 17 Uhr mehrere hundert Fußball-Fans in weißen und rosa Trikots - den Farben der Nationalmannschaft - auf dem Marktplatz getroffen und vor dem Rathaus die Buchstaben TONI geformt. Die Aktion soll über die Grenzen der Hansestadt hinaus zeigen, wie stolz die Stadt und ihre Einwohner auf den in Greifswald geborenen Fußballstar sind, heißt es aus der Stadtverwaltung. Mit der EM 2024 endet die Karriere von Toni Kroos. Diese und auch sein soziales Engagement abseits des Fußballs sollen gewürdigt werden.

