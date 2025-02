Stand: 28.02.2025 18:00 Uhr Handball-Oberliga: Greifswalder wollen Heimserie ausbauen

Die Handballer des HC Vorpommern-Greifswald haben am Samstag ihren Heimspielauftakt nach der Winterpause. Um 18 Uhr empfangen sie den Schwaaner SV. Für die Mannschaft um Trainer Ben Westphal, gilt es nun, optimal aus der fünfwöchigen Spielpause zu starten und der ihnen zugeschriebenen Favoritenrolle gerecht zu werden. Gewinnen sie, ist es der 13. Heimsieg in Folge für den Tabellenersten in der Handball-Oberliga. Personell müssen die Greifswalder weiterhin auf den Langzeitverletzten Tom Ole Bach und Bastian Ihleburg verzichten. Max Walter, der in den letzten Spielen mit starken Leistungen zu überzeugen wusste, fehlt urlaubsbedingt. Hinter dem Einsatz von Topscorer Angus Kuhn steht aufgrund einer Erkältung zudem ein großes Fragezeichen, heißt es vom Verein. Um 11.30 Uhr geht es bereits in der Greifswalder Mehrzweckhalle los. Den Auftakt macht die C-Jugend. Das Frauen-Team des HC bestreitet ihr Spiel dann um 15.30 Uhr gegen den SV Eintracht Rostock.

