Hafen Sassnitz-Mukran: Interims-Geschäftsführer gefunden

Im Hafen Sassnitz-Mukran (Landkreis Vorpommern-Rügen) übernimmt Fridjof Ostenberg vorübergehend die Geschäftsführung. Das haben die Stadt Sassnitz und das Land als Gesellschafter des Fährhafens mitgeteilt. Der Anwalt bringe umfangreiche Erfahrungen in der Unternehmensführung und der strategischen Projektumsetzung mit, heißt es. Ostenberg folgt auf Harm Sievers, der am Montag nach über 20 Jahren auf dem Posten in den Ruhestand gegangen ist. Eigentlich endete seine Amtszeit schon im Mai dieses Jahres. Da aber kein Nachfolger gefunden wurde, war sein Vertrag übergangsweise bis Ende September verlängert worden, wie der Hafen mitteilte. Wer auf Fridjof Ostenberg folgt, steht noch nicht fest. Der Auswahlprozess für einen neuen Geschäftsführer stehe vor dem Abschluss. Zum Hafen Mukran gehört unter anderem das umstrittene LNG-Termin. Er zählt zu den wichtigsten Häfen in Mecklenburg-Vorpommern.

