Stand: 20.04.2025 12:16 Uhr HC Vorpommern-Greifswald bereitet sich auf Regionalliga vor

Für den Handballoberligisten HC Vorpommern-Greifswald ist die noch laufende Saison als sicherer Aufsteiger die erfolgreichste in seiner Vereinsgeschichte. Jetzt bereitet sich die Mannschaft schon auf die kommende Spielzeit in der höheren Regionalliga vor. Der bisherige Coach, Ben Westphal, wird sportlicher Leiter und macht damit Platz für einen neuen Cheftrainer. Westphal hat die Mannschaft insgesamt fünf Jahre trainiert. Seinen Nachfolger wollen die Greifswalder kommende Woche bekanntgeben. Außerdem soll der Kader breiter aufgestellt werden: Am Sonntag hat der Verein Max Eichhorn als Neuverpflichtung angekündigt. Der Linksaußen wurde bei Empor Rostock ausgebildet und habe bereits beim Ligakonkurrenten Ribnitzer HV seine Treffsicherheit gezeigt, so der Verein. Zwei Saisonspiele haben die Greifswalder noch vor sich. Diese bestreiten sie zu Hause.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 20.04.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald