Stand: 12.04.2025 11:00 Uhr Gützkow: Tattoo-Künstler sammeln Geld für kranke Kinder

In Gützkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) treffen sich an diesem Wochenende mehr als 40 Tätowierer und Piercer zu einer Benefiz-Convention unter dem Titel "Farben fürs Leben". Sie kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Polen. Interessierte können ihnen bei ihrer Arbeit über die Schulter gucken und sich über Techniken, Stile und Trends informieren. Einige Tattoo-Künstler werden auch auf der Veranstaltung ausgezeichnet. Außerdem gibt es Live-Musik und eine Tuning-Show sowie ein Kinderprogramm. Die Convention dient dazu, Geld für kranke Kinder zu sammeln, sagt der Organisator Kai Becker. Die Spenden sollen an zwei Greifswalder Vereine gehen: den Kinder- und Jugendhospiz Leuchtturm e.V. und den Verein krebskranker Kinder.

