Stand: 30.01.2025 11:44 Uhr Gützkow: Energetische Sanierung des Gymnasiums abgeschlossen

Nach mehrjähriger Bauzeit ist die energetische Sanierung des Gymnasiums in Gützkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) abgeschlossen. Die umfassenden Maßnahmen, die sowohl die Gebäudehülle als auch die technischen Anlagen betrafen, würden nicht nur die Lern- und Arbeitsbedingungen für die mehr als 360 Schülerinnen und Schüler sowie 37 Lehrkräfte verbessern, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Energieeffizienz und Nachhaltigkeit leisten, heißt es vom Sprecher des Landkreises. Die Sanierung wurde durch verschiedene Förderprogramme finanziert. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf rund 3,1 Millionen Euro. „Diese umfassende Sanierung zeigt, dass Fördermittel aus der EU, dem Bund und dem Land direkt vor Ort ankommen und so den Menschen zugutekommen“, so Landrat Michael Sack (CDU). Die Schule sei nun bestens für die kommenden Jahre gerüstet und biete eine hochwertige und moderne Lernumgebung für die nächsten Schülergenerationen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald