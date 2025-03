Stand: 22.03.2025 16:00 Uhr Grimmen: Schiedsstelle der Stadt bietet Beratungen an

Die Stadt Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) macht auf freie Kapazitäten ihrer Schiedsstelle aufmerksam. Das ist eine Streitschlichtung, beispielsweise für Ärger in der Nachbarschaft, Körperverletzung oder Sachbeschädigung. Ziel einer Schlichtung sei immer die gütliche Einigung oder ein Vergleich ohne ein Gerichtsverfahren, heißt es. Seit gut einem Jahr gebe es allerdings einen Rückgang bei den Beratungsterminen.

Schlichten statt klagen

Margit Gierke und Paul Pantermöller sind im Jahr 2022 durch die Stadtvertreter in das Ehrenamt gewählt worden und leiten die Schiedstelle. "Ich glaube, wir sind bei den vielen aktuellen Problemen, die die Menschen haben ein klein wenig in Vergessenheit geraten. Weniger gestritten wird bestimmt nicht, deshalb weisen wir gerne noch einmal auf die Vorteile und vereinfachten Verfahren der Streitschlichtung in der Schiedsstelle hin“, erklärt Margit Gierke. Die meisten Personen schauen in der Schiedsstelle vorbei, weil sie durch das Ordnungsamt oder die Polizei über dieser unkomplizierten Art der Streitschlichtung informiert wurden. Die Gebühren für Schiedsverfahren liegen einmalig bei etwa 60 Euro.

