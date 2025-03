Stand: 07.03.2025 07:35 Uhr Grimmen: Großeinsatz von Ordnungsamt und Polizei in Spielhalle

In der Spielhalle in der Greifswalder Chaussee in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Donnerstag eine Kontrolle des Ordnungsamtes der Stadt von Polizeikräften unterstützt worden. Es habe ein Amtshilfeersuchen gegeben, heißt es von der Polizei. Neben Beamten des Polizeireviers Grimmen sollen auch Kräfte des Polizeibereitschaftsamtes M-V und der Kriminalpolizei Anklam hinzugezogen worden sein. Während des Einsatzes soll es sowohl direkt vor Ort als auch in den sozialen Netzwerken zu strafbaren Äußerungen gekommen sein. Zum Hintergrund der Aktion machte die Polizei keine Angaben. Der Geschäftsführer der "Casilino-Gruppe MV", David Corleis, schreibt in den sozialen Netzwerken, dass die Gäste mit Maschinenpistolen in Schach gehalten worden seien und mit erhobenen Händen vor den Geräten, beziehungsweise an die Wand gelehnt, stehen bleiben mussten. Auch ein unabhängiger vereidigter Sachverständiger für Spielgeräte sei eingeschaltet worden. Es seien alle Spielautomaten auf Zulässigkeit der Software und Korrektheit geprüft, alle Fiskaldaten gesichert worden. Es seien alle Fragen des Ordnungsamtes vollständig beantwortet worden und alle gesetzlich nötigen Auflagen erfüllt, so Corleis.

