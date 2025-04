Stand: 01.04.2025 16:18 Uhr Greifswalder Rubenowmedaille für Mediziner Heyo Kroemer

Die Stadt Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ehrt den Mediziner Heyo Kroemer mit der Rubenowmedaille. Der 64-Jährige habe dafür gesorgt, dass die Universitätsmedizin zum Vorreiter in der Forschung und Wissenschaft geworden ist und einen wichtigen Stellenwert hat, so Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder. Kroemer setzte sich auch für den Klinikneubau am Berthold-Beitz-Platz ein. Seit 2019 ist er Vorstandsvorsitzender an der Charité in Berlin. Guten Kontakt nach Greifswald habe er aber weiterhin. Die höchste Auszeichnung der Stadt Greifswald wird ihm im Rahmen des Stadtempfangs am 14. Mai 2025 überreicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 01.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald