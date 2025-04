Stand: 17.04.2025 17:09 Uhr Greifswalder Museumshafen: Boote kommen vom Winterlager ins Wasser

Im Greifswalder Museumshafen (Landkreis Vorpopmmern-Greifswald) hat die diesjährige Saison begonnen. Mit einem Kran wurden am Donnerstag insgesamt neun Boote aus dem Winterlager am Ufer in den Ryck gelassen. Ein Boot bleibt den Angaben zufolge für Restarbeiten noch an Land. Am Sonnabend in einer Woche feiert der Museumshafen-Verein gemeinsam mit der Hansestadt den maritimen Saisonauftakt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald