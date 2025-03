Stand: 21.03.2025 10:55 Uhr Greifswalder Literaturfrühling beginnt

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) startet am Freitag die zwölfte Ausgabe des Literaturfrühlings. Bis zum 26. April gibt es in der ganzen Stadt unter anderem Lesungen, Theateraufführungen, Literaturverfilmungen und Poetry-Slam. Insgesamt stehen mehr als 20 Veranstaltungen in der Stadtbibliothek "Hans Fallada", St. Spiritus, STRAZE, Falladahaus, Koeppenhaus und Kiste auf dem Programm. Zu Gast sind zum Beispiel der Autor Max Goldt und auch die Literaturpreisträgerin des Landes, Juli Katz. Die Besucher können auch selbst mitmachen - bei Workshops zum Buchbinden oder einem "Bücherbuffet" zum Büchertauschen. Zum Auftakt am Freitagabend im Koeppenhaus lesen vier Autoren aus ihrem Buch "Der Horizont ist bloß eine rhetorische Figur". Zum Jubiläumsjahr von Caspar David Friedrich haben sie Gedichte für, gegen oder mit Friedrichs Bildern zusammengetragen. Alle Veranstaltungen sind auf den Internetseiten der Veranstaltungsorte und in einem Flyer zu finden.

