Stand: 21.03.2025 15:00 Uhr Greifswalder Feuerwehr löscht brennende Strohballen in Eldena

Im Greifswalder Stadtteil Eldena (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag 15 brennende Strohballen gelöscht. Aufgrund des massiven Wasserbedarfs waren nach Angaben der Stadt acht Kollegen der Berufsfeuerwehr und 22 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Greifswald an den Löscharbeiten beteiligt. Auch ein Trecker mit Frontlader von einem Bauernhof aus Kemnitz Meierei wurde zur Unterstützung hinzugezogen. Wie die Einsatzleitung mitteilte, befanden sich die Strohballen auf einer Wiese, die an ein Waldstück grenzt. Die Löscharbeiten dauerten fast vier Stunden, da die Strohballen auseinandergezogen werden mussten, um an die Glutnester zu gelangen. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 21.03.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald