Stand: 29.07.2024 09:00 Uhr Greifswalder FC startet mit Niederlage in die neue Saison

Der Greifswalder FC ist mit einer Niederlage in die neue Spielsaison der Fußball Regionalliga Nordost gestartet. Das Team von Trainer Fuchs unterlag vor heimischem Publikum im Greifswalder Volksstadion (Landkreis Vorpommern-Greifswald) der zweiten Mannschaft von Hertha BSC am Sonntag mit 0:1. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit konnte der GFC einen Elfmeter der Gäste in der 51. Minute abwehren. Den Treffer kassierten die Vorpommern dann aber in der 63. Minute. Nach dem ersten Spieltag steht der GFC auf Tabellenplatz 16. Damit wird der Vize-Meister der Vorsaison den eigenen Erwartungen nicht gerecht und steht unter Druck. Die nächste Partie steht schon am nächsten Freitag gegen den FSV Zwickau an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald