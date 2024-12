Stand: 07.12.2024 10:00 Uhr Greifswalder FC spielt Unentschieden gegen Hertha BSC II

Am Freitagabend hat der Greifswalder FC auswärts gespielt - und zwar in Berlin gegen die U23 von Hertha BSC. Am Ende stand es 0:0. Damit startet der GFC mit einem Unentschieden in die Rückrunde der laufenden Saison. Die Mannschaft steht damit nun auf Platz 9 in der Tabelle der Regionalliga Nordost. In einer Woche spielt die Mannschaft von Trainer Markus Zschiesche gegen den FSV Zwickau. Ein Nachholtermin für das Spiel des Greifswalder FC gegen Viktoria Berlin steht nun auch fest: Am Dienstag, den 28. Januar, treffen beide Mannschaften um 18 Uhr im Greifswalder Volksstadion (Landkreis Vorpommern-Greifswald) aufeinander. An dem Abend soll dann auch die neue Flutlichtanlage eingeweiht werden, heißt es vom GFC. Am 22. November musste das Heimspiel des Greifswalder FC auf Grund des Wintereinbruchs abgesagt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 07.12.2024 | 07:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald