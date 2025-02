Stand: 10.02.2025 11:00 Uhr Greifswalder FC feiert dritten Heimsieg in Folge

Der Greifswalder FC hat am Sonnabend den dritten Heimsieg in Folge gefeiert. Die Hausherren setzten sich mit 2:1 gegen den SV Babelsberg durch. Spielentscheidend war wieder einmal Topstürmer Soufian Benyamina mit seinen beiden Treffern in der fünften und 71. Minute. Die Gäste kamen erst kurz vor Schluss durch Daniel Frahn (90.+5) zum Anschlusstreffer. Der Greifswalder FC steht nun auf Tabellenplatz sieben in der Regionalliga Nordost. Am kommenden Sonntag ist der GFC auswärts beim ZFC Meuselwitz gefordert.

Wildcats gewinnen, Stralsunder HV lässt Punkte liegen

Für die Volleyballerinnen der Stralsunder Wildcats geht die Siegesserie in der zweiten Volleyball Bundesliga Nord weiter. Sie gewannen das Heimspiel gegen Cottbus nach 3:0 Sätzen. Mit dem vierten Sieg in Serie konnten sie den dritten Tabellenplatz verteidigen. Die Drittliga-Handballer des Stralsunder HV ließen dagegen Punkte liegen. Beim TSV Altenholz musste sich die Mannschaft mit 31:36 geschlagen geben. In der Tabell steht der SHV auf Platz sechs.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 10.02.2025 | 09:30 Uhr