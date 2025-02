Stand: 06.02.2025 17:16 Uhr Greifswalder Caspar-David-Friedrich-Gemälde hängt jetzt in New York

Das Gemälde "Neubrandenburg im Morgennebel" von Caspar David Friedrich aus dem Pommerschen Landesmuseum in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird jetzt als Leihgabe in New York ausgestellt. Es ist Teil einer großen Caspar-David-Friedrich-Ausstellung im Metropolitan Museum of Art. Die Ausstellung schließt an das Jubiläumsjahr zu Friedrichs 250. Geburtstag in Deutschland an. Zum ersten Mal wird das Lebenswerk von Friedrich in den USA umfassend ausgestellt. Dabei wird in New York auch auf Friedrichs Geburtsstadt Greifswald hingewiesen. Weitere Leihgaben kommen unter anderem aus Dresden, Leipzig, Berlin und Hamburg, wie "Der Wanderer über dem Nebelmeer".

