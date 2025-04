Stand: 24.04.2025 08:10 Uhr Greifswald: Wiecker Brücke für den Fahrzeugverkehr gesperrt

Die Wiecker Brücke in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Donnerstag für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, muss die Polleranlage der Klappbrücke technisch gewartet werden. Mit dieser Anlage wird der Autoverkehr über die Brücke geregelt. Die Arbeiten werden sich über den gesamten Tag erstrecken, so dass die Brücke von 8.00 bis 18.00 Uhr von Autos nicht befahren werden kann. Radfahrer und Fußgänger können sie jedoch weiterhin nutzen und während der Wartungsarbeiten überqueren. Die Wiecker Brücke ist eine Doppel-Waagebalken-Brücke, die am 25. Juli 1887 festlich eingeweiht wurde. Obwohl das Bauwerk seit dieser Zeit häufig saniert und rekonstruiert wurde, sind die Konstruktion nach holländischem Vorbild und die schmiedeeisernen Beschläge bis heute erhalten. Der letzte komplette Aufbau fand 2015 statt. Die beiden 13,30 Meter langen Klappen werden auch heute noch per Hand gezogen, um somit die gesamte Brücke zu öffnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 24.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald