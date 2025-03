Stand: 23.03.2025 18:00 Uhr Greifswald: Vorschläge für Auszeichnung zum Stadtempfang gesucht

Die Stadt Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sucht Vorschläge, welche Persönlichkeit zum Stadtempfang am 14. Mai sowohl für außergewöhnliche Leistungen für die Stadt als auch für ehrenamtliches Engagement gewürdigt werden könnte. Diese Person werde dann mit dem „Silbernen Greifen“ oder einer Eintragung in das Ehrenbuch der Stadt ausgezeichnet, heisst es von der Stadt. Vorschläge dazu können bis Ende März mit einer kurzen Begründung bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. Gewürdigt würden nicht nur engagierte Mitglieder in Vereinen, Verbänden oder Initiativen, sondern auch Privatpersonen, die sich in ihrem privaten oder Wohnumfeld in besonderem Maße für andere Menschen einsetzen. Eine Jury, bestehend aus dem Oberbürgermeister und einem Gremium der Bürgerschaft, wählt aus allen eingehenden Vorschlägen aus.

