Stand: 11.03.2025 15:14 Uhr Greifswald: Lukas Maksay erhält Caspar-David-Friedrich-Preis

Der Caspar-David-Friedrich-Preis 2025 geht an Lukas Maksay von der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Wie eine Sprecherin des Caspar-David-Friedrich-Zentrums in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mitteilte, setzte er sich gegen 33 weitere Bewerberinnen sowie Bewerber durch und wurde einstimmig zum Preisträger ernannt. Seine Arbeiten werden in einer Ausstellung von Oktober bis Dezember in der Galerie des Caspar-David-Friedrich-Zentrums zu sehen sein. Zudem werden zwei seiner Motive in einer Postkarten-Edition herausgegeben. Der Preis wird in diesem Jahr bereits zum 24. Mal vergeben. Der von der Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft in Kooperation mit der Peter-Warschow-Sammelstiftung ausgelobte Preis dient der Förderung junger Künstlerinnen und Künstler.

