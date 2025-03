Stand: 30.03.2025 10:46 Uhr Greifswald: Frühjahrspokal im Paartanz

Am Sonnabend wurde in Greifswald der Frühlingspokal im Paartanz vergeben. Wie jedes Jahr lud der Verein Ostseetanz Greifswald e.V. Tänzer aus allen Teilen Deutschlands zum Wettbewerb ein. Mehr als 50 Paare zeigten den Wertungsrichtern ihr Können im Langsamen Walzer, Quickstep oder Tango. Neben Wettbewerben für Breitensportler wurde auch ein Lizenzturnier ausgetragen. "Es ist bombastisch. Wir freuen uns, dass aus dem ganzen Land Menschen zu uns kommen und tanzen möchten", freut sich Turnierleiter Alex Hinrich. Am Start waren Sportler zwischen sechs und neunzig Jahren. "Ich tanze gerne, weil es einfach Spaß macht", sagte der elfjährige Leonardo aus Greifswald. Mit seiner Partnerin Sira belegte er in seiner Altersklasse in den Kategorien Standard und Latein den ersten Platz.

