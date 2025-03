Stand: 21.03.2025 16:13 Uhr Greifswald: Ersatzidee für die Gelbe Tonne vorgestellt

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gibt es aktuell keine Gelbe Tonne. Das stellt die Stadt vor eine Herausforderung, denn Gelbe Säcke, die lose an der Straße liegen, können leicht durch Tiere und Wind geöffnet werden. Im schlimmsten Fall fällt Abfall heraus und breitet sich auf Straßen und Gehwegen aus. Um dieses Problem zu lösen, hat das Greifswalder Stadtmarketing unter dem Motto "Einer für alle Gelben" ein besonderes Konzept entwickelt. In Zukunft können Bürger freiwillig ihre Gelben Säcke in sogenannten Aufbewahrungssäcken sammeln und diese speziellen Säcke am Tag der Abholung an den Ort stellen, wo die Gelben Säcke bislang durch den Entsorgungsdienst mitgenommen werden. Unterstützt wird das Projekt von dem regionalen Entsorgungsunternehmen Remondis Vorpommern-Greifswald, das für die Produktion der Aufbewahrungssäcke sorgt. Vorerst wurden 500 Exemplare produziert, die ab sofort in der Stadtinformation abgeholt werden können. Die Ausgabe der Säcke ist kostenlos. Wer möchte, kann eine Spende leisten, über die sich der Verein für krebskranke Kinder "Leuchtturm" freut, so die Vereiensvorsitzende Dagmar Riske.

