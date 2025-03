Stand: 21.03.2025 18:45 Uhr Greifswald: Brand in Pizzeria verursacht Schaden von 10.000 Euro

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Freitagnachmittag in einer Pizzeria im Ernst-Thälmann-Ring ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine Fritteuse in Brand geraten. Die Ermittler prüfen nun, ob eine fahrlässige Brandstiftung oder ein technischer Defekt als Ursache in Frage kommen. Die Greifswalder Berufsfeuerwehr war mit zehn Einsatzkräften vor Ort, die Freiwillige Feuerwehr mit weiteren 20 Kameraden. Personen wurden nicht verletzt. Nach derzeitigem Stand beträgt der Schaden circa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

