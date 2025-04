Stand: 14.04.2025 07:07 Uhr Greifswald: Baustart für Inklusives Schulzentrum am Ellernholzteich

Die Hansestadt Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bekommt ein neues Schulzentrum. Gebaut wird es am Ellernholzteich an der Osnabrücker Straße. Am Montag wird dazu die Baustelle eingerichtet und das Baufeld freigeräumt, heißt es von der Stadt. Aufgrund des feuchten Untergrunds müssen insgesamt 333 Pfähle gebohrt werden. Für Juni ist dann der offizielle Spatenstich geplant, dann werden auch die Leitungen verlegt. Die Gesamtkosten für das Großprojekt betragen rund 80 Millionen Euro.

