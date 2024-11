Stand: 05.11.2024 14:32 Uhr Greifswald: Aus für Verkehrsversuch?

Im kommenden Jahr will die Stadt Greifswald (Kreis Vorpommern-Greifswald) den Autoverkehr in der Innenstadt einschränken. Sie will vor allem den Durchgangsverkehr unterbinden. In einem Verkehrsversuch sollen die Auswirkungen der Sperrung in der Dom- und in der Friedrich-Loeffler-Straße ein Jahr lang untersucht werden. Unterstützt wird der Versuch von der Europäischen Union. Wissenschaftler begleiten den Test, damit andere Städte im Ostseeraum von den Erkenntnissen der Greifswalder profitieren können. Doch nun haben zwei Bürgerschaftsfraktionen beantragt, diesen Verkehrsversuch zu stoppen.

CDU und Christlich-Demokratische-Konservative wollen Sperrungen in der Innenstadt verhindern

Zunächst hatte die Fraktion Christlich Demokratische Konservative einen entsprechenden Antrag eingereicht. Aus Sicht der Fraktion sind mögliche nachteilige Effekte für den allgemeinen Verkehr ungenügend untersucht worden, heißt es. Die CDU argumentiert ähnlich. Das unter Beteiligung von Bürgern zustande gekommene Projekt sei damals mit hauchdünner Mehrheit in der Bürgerschaft beschlossen worden, so CDU-Fraktionschef Gerd-Martin Rappen. Große Teile der Bevölkerung würden den einjährigen Test ablehnen. Zudem sei es keine Werbung für die Innenstadt und schon gar nicht für Gewerbetreibende, wenn gesagt wird, wir wollen keine Autos mehr.

Der Verkehrsversuch kostet der Stadt knapp eine halbe Million Euro. Nach Rappens Worten sichere das Geld möglicherweise den nächsten Eintrag ins Schwarzbuch der Steuerzahler.

Mit einem Stopp des Projekts steht Greifswalds Reputation auf dem Spiel

Auf die Anträge der beiden Fraktionen hat die Stadtverwaltung mit einer umfangreichen Stellungnahme reagiert. Darin heißt es unter anderem, dass mit dem Stopp in Greifswald das gesamte EU-Projekt infrage gestellt wird. Betroffen wären auch acht europäische Projektpartner, wie etwa die Städte Gävle in Schweden, Gdynia in Polen und Turku in Finnland, die den Verkehrsversuch beobachten wollen. Ein Rückzug von Greifswald aus dem Programm könnte möglicherweise Forderungen nach Schadenersatz nach sich ziehen. Auch wäre Greifswalds Reputation innerhalb der EU als verlässlicher Partner beschädigt, heißt es.

Nach Angaben von Greifswalds Bausenatorin Jeanette von Busse (CDU) ist der Verkehrsversuch eine Chance für die Stadt, die Innenstadt zu beruhigen. Jedoch müsse auch darauf geachtet werden, wie sich der Verkehr außerhalb der Altstadt entwickelt. Sollte beispielsweise in der Bahnhofstraße der Verkehr stark zunehmen und sich die Autos stauen, sodass im Ernstfall Rettungskräfte behindert werden, müsse über einen Abbruch des Versuchs nachgedacht werden, so von Busse. Ende November entscheidet die Bürgerschaft über die Anträge.

