Stand: 28.02.2025 09:00 Uhr Greifswald: Anklamer Straße am Sonntag wegen Baumfällarbeiten gesperrt

In Greifswald (Landkreis-Vorpommern-Greifswald) wird die Anklamer Straße am Sonntag von 8 Uhr bis 17 Uhr zwischen der Brinkstraße und dem Martin-Andersen-Nexö-Platz voll gesperrt. Grund sind nach Angaben der Stadt Baumfällarbeiten im Zuge der Generalsanierung des Theaters. Die Umleitung erfolgt über die Wolgaster Straße und wird ausgeschildert. Um die Auswirkungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, wurden die Arbeiten extra auf einen Sonntag gelegt, so eine Stadtsprecherin. Es werden laut Stadt resultierend aus den Auflagen der Fällgenehmigung Ausgleichspflanzungen unter anderem auf dem Theatergelände, aber auch an anderen Orten vorgenommen.

Busse werden umgeleitet

Von der Maßnahme ist auch der Busverkehr betroffen. Die Haltestellen zwischen dem Platz der Freiheit und der Walther-Rathenau-Straße werden in dem Zeitraum nicht angefahren. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite des Verkehrsbetriebs Greifswald.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 28.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald