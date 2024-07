Stand: 23.07.2024 06:49 Uhr Geheimnis in Greifswald: Werk über Caspar David Friedrich wird enthüllt

Noch ist es unter Tüchern verborgen und vor neugierigen Blicken geschützt: das Werk das Künstlers Moritz Götze über Caspar David Friedrich. Anlässlich des 250. Geburtstags des Malers wird es am Dienstagnachmittag im Greifswalder Rathaus (Landkreis Vorpommern-Greifswald) präsentiert. Soviel ist vorab bekannt: Auf der großformatigen Emaillearbeit führt der Künstler aus Halle Lebensstationen, Bildmotive, Zeitgenossen und Freunde Caspar David Friedrichs zusammen. So begibt sich der Betrachter auf eine Zeitreise durch das Leben des Malers. Die Sparkasse Vorpommern und die Stiftung der Sparkasse Vorpommern für Wissenschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft haben das Caspar-David-Friedrich-Tableau von Moritz Götze angekauft. Es wird als Dauerleihgabe im Foyer des Rathauses gezeigt. "Diese einzigartige Arbeit sorgt zudem an einem zentralen und öffentlich zugänglichen Ort dafür, den berühmtesten Sohn der Stadt noch sichtbarer zu machen.“ sagt Greifswald Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Zur feierlichen Enthüllung des Werkes um 17 Uhr ist auch der Künstler anwesend. Der Eintritt ist frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 23.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald