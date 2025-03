Stand: 12.03.2025 10:00 Uhr Flutung des neuen Hafenbeckens in Barth

In Barth läuft seit Mittwoch Wasser in das neue Hafenbecken im Osthafen. Es soll sich nach Angaben des Bauleiters langsam füllen, damit nicht Schlick aus dem alten Hafenbecken mit eingespült wird. Deshalb wird es etwa zwei Wochen dauern, bis das Becken voll ist. Rund 7,5 Millionen Euro kostet das gemeinsame Projekt der Stadt Barth und der privaten Hafeninvest GmbH. Neben einer neuen Wasserfläche von ca. 8000 m² entstehen auch ca. 70 Bootsliegeplätze. Die künftigen Liegegebühren werden der Stadtkasse zugute kommen. Am neuen Yachthafen entstehen auch rund 250 Ferienwohnungen, die durch die Hafeninvest GmbH gebaut werden. Diese Erweiterung der kommunalen Hafeninfrastruktur wurde seit vielen Jahren geplant. Ziel sei die Schaffung moderner Beherbergung und begleitender touristischer Infrastruktur am Wasser, hieß es dazu aus der Stadtverwaltung.

Fertigstellung Ende 2026 geplant

Die Bauarbeiten haben 2021 begonnen, im Sommer sollen auf dem Gelände ein öffentlicher Spielplatz und ein Gebäude mit Gewerbeeinheiten für Urlauber und Einheimische eröffnet werden. Durch die Kombination aus Hafenerweiterung und neuem Ferienwohnraum soll ein lebendiges Quartier am Wasser entstehen, sagte eine Sprecherin der Stadt Barth. Die gesamte Anlage soll bis spätestens Ende 2026 fertiggestellt sein.

