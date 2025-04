Stand: 13.04.2025 11:00 Uhr Feuerwehr Tutow hat nun 3.500 Liter an Bord

Die Freiwillige Feuerwehr in Tutow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat ein neues Tanklöschfahrzeug. Das TLF 3000 hat einen großen Wassertank und kann rund 3.500 Liter Wasser transportieren. Für die Feuerwehrleute in Tutow habe das neue Fahrzeug einen besonderen einsatztaktischen Wert, sagt der stellvertretende Wehrleiter Gunnar Franck. Nun können sie schnell auch an Orten löschen, wo wenig Wasser zur Verfügung steht. Ein altes Feuerwehrfahrzeug solle nun verkauft werden. Es sei 1997 zugelassen worden und in die Jahre gekommen, so Franck. Das neue Tanklöschfahrzeug ist mit Fördermitteln vom Land und dem Kreis Vorpommern-Greifswald beschafft worden.

