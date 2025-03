Stand: 29.03.2025 08:04 Uhr Festwochenende zum 90. Geburtstag der Fischerkirche Born

In Born auf dem Darß (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird am letzten Märzwochenende das 90-jährige Bestehen der Fischerkirche gefeiert. Unter anderem wird es eine musikalische Welturaufführung geben. Zum 90. Geburtstag hat der Leipziger Komponist Bernd Franke ein eigenes Stück für die Kirche komponiert. Unter dem Titel „Es ist das Licht“ hat der Komponist als textliche Grundlage Inschriften aus der Kirche aufgegriffen, sowie Bibelzitate verwendet. Daraus ist ein Stück für fünf Stimmen geworden. Zu hören ist es am Sonnabend bei einem Konzert des Leipziger Calmus Ensembles (19 Uhr). Sonntagnachmittag ist außerdem ein Festgottesdienst geplant. Die Borner Fischerkirche wurde konzipiert und mitgestaltet vom Hamburger Architekten Bernhard Hopp. Er hat unter anderem die Kanzel, ein Altarbild und Holzfiguren geschaffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 29.03.2025 | 07:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen