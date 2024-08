Stand: 31.08.2024 10:00 Uhr Festspiele in Ralswiek und Zinnowitz gehen zu Ende

In Ralswiek gehen am Samstagabend die "Störtebeker-Festspiele" zu Ende. Auch für die "Vineta-Festspiele" in Zinnowitz ist es die letzte Vorstellung der Saison. Die Vineta-Episode "Im Glanz der Tiefe" haben seit Ende Juni rund 13.000 Besucher gesehen, sagt Intendant Andreas Flick. Damit sind die Zuschauerzahlen in den vergangenen Jahren konstant geblieben. Flick hat gemeinsam mit seiner Kollegin Anna Engel das Buch geschrieben und auch Regie geführt. Das Duo schließt mit dem Auferstehen Vinetas aus den Fluten der Ostsee seine erste Trilogie ab, im nächsten Jahr geht es von vorn los. Andreas Flick verrät: "Im Fokus steht, wie der König von Vineta auf seinen Thron gekommen ist und wie die Macht ihn verändert."

Stephan Moritz auch nächstes Jahr als Störtebeker zu sehen

Auch bei den "Störtebeker-Festspielen" geht ein Zyklus zu Ende. Der Seeräuber Klaus Störtbeker verliert am Ende seinen Kopf. Mit der Saison sei sie zufrieden, sagt Festspielchefin Anna-Theresa Hick, verrät aber keine genauen Zuschauerzahlen. Nur soviel: Es sind wieder so viele Besucher wie vor der Corona-Pandemie. Hauptdarsteller Stephan Moritz wird auch im kommenden Jahr den Titelhelden spielen, sagt Hick. Mit dem Stück "Freibeuter der Meere" starten die "Störtebeker-Festspiele" im nächsten Sommer in einen neuen Zyklus.

