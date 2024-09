Stand: 24.09.2024 06:55 Uhr Ferienhaus in Lütow ausgebrannt: 200.000 Euro Schaden

In Lütow auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist in der Nacht ein Ferienhaus vollständig ausgebrannt. Dabei entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro. Als Polizei und Feuerwehr am späten Abend eintrafen, brannte das reetgedeckte Haus bereits in voller Ausdehnung. 70 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Neuendorf/Lütow, Lassan, Zinnowitz, Zempin, Trassenheide, Karlshagen, Wolgast und Bannemin/Mölschow waren im Einsatz. Sie konnten aber nicht mehr viel ausrichten, teilte die Polizei mit. Der Einsatz ist noch nicht beendet. Die Feuerwehr hält derzeit noch Brandwache und löscht die letzten Glutnester. Als das Feuer entstand, waren keine Gäste im Haus. Die Brandursache ist noch unklar. Der Kriminaldauerdienst und ein Brandursachenermittler können ihre Arbeit laut Polizei erst beginnen, wenn die Löscharbeiten vollständig abgeschlossen sind.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald