Stand: 01.02.2025 07:26 Uhr Eisbade-Jubiläum: 50 Jahre "Seehunde Lubmin"

Der Eisbade Club der "Seehunde Lubmin" feiert am Sonnabend sein 50. Jubiläum. Zwei Mal wöchentlich immer mittwochs und sonnabends treffen sich die Mitglieder zu einem gemeinsamen Bad im Greifswalder Bodden. Für die Lubminer beginnt die Eisbadesaison am 1. Oktober und dauert bis zum 30. April. Am Sonnabend wird das Jubiläum mit einer großen Eisbadeveranstaltung gefeiert. Spontane Mitbader sind gern gesehen. Neben dem kollektiven Eisbaden gibt es im Vorfeld noch eine Einweisung mit Tipps und Tricks für das kalte Wasser und ein Warm-Up für alle Mitmachenden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 01.02.2025 | 07:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald