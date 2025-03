Stand: 28.03.2025 12:00 Uhr Dersekow: Pflanzenschutzmittel im Wert von 50.000 Euro gestohlen

In Dersekow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag mehr als 200 Liter Pflanzenschutzmittel aus einem Agrarbetrieb gestohlen. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Wie die Polizei mitteilt, waren bislang unbekannte Täter in die Lagerhalle des Betriebs eingebrochen und entwendeten mehrere Kanister mit den Chemikalien. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zu ähnlichen Fällen in Ducherow, Teterow und Glasin gibt. In der Nacht zum 8. März wurde fast eine Tonne Pflanzenschutzmittel in Ducherow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) entwendet, ebenfalls im Wert von 50.000 Euro. In Teterow (Landkreis Rostock) schlugen die unbekannten Täter am Wochenende um den 15. März zu. Dort entstand ein Schaden von 150.000 Euro. Am vergangenen Wochenende entstanden 75.000 Euro Schaden bei einem Diebstahl von Pflanzenschutzmitteln in Glasin (Landkreis Nordwestmecklenburg). Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

