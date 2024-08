Stand: 04.08.2024 09:42 Uhr Brennender Ofen löst Feuerwehreinsatz in Loitz aus

Am Samstagabend ist ein alter Holzofen in einem Mehrfamilienhaus in Loitz (Vorpommern-Greifswald) in Brand geraten. Nach Ermittlungen der Polizei hatte ein 62-Jähriger, der im Erdgeschoss wohnt, einen brennenden Zigarettenstummel in den Ofen geworfen und dann die Wohnung verlassen. Holzreste im Ofen entzündeten sich. Da die Ofentür nicht verschlossen war, schlugen die Flammen teilweise heraus. Ein anderer Hausbewohner roch den Brandgeruch. Er rief die Feuerwehr und warnte die anderen Bewohner des Hauses. Während der Löscharbeiten war die Marktstraße in Loitz für etwa eine halbe Stunde lang voll gesperrt. Verletzt wurde niemand. Gegen den 62-Jährigen wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald