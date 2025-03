Stand: 10.03.2025 11:06 Uhr Brazilian Jiu-Jitsu: 17 Medaillen für Greifswalder Team

Das Team aus Greifswald hat am Wochenende in Berlin bei einem der größten Brazilian Jiu-Jitsu Turniere Europas den dritten Platz in der Gesamtwertung belegt. Bei den "Grappling Industries" waren am Sonnabend mehr als 1.000 Athletinnen und Athleten in 130 Teams angetreten. Bei den Erwachsenen gewannen Merit Prüß und Jessica Plietz in zwei Disziplinen Gold und holten damit insgesamt vier Goldmedaillen für ihr Team. Auch Henri Rabe und Nelly Teichfischer traten in zwei Disziplinen an und holten jeweils eine Gold- und eine Bronzemedaille. Bei den Nachwuchstalenten überzeugten vor allem der achtjährige Felix Surmann und der fünfjährige Paul Gebauer, erklärte Trainerin Gamila Kanew. Felix holte Silber bei den fortgeschrittenen Kindern. Paul musste aufgrund fehlender Gegner in seiner Altersklasse gegen ältere und erfahrene Kinder antreten und erkämpfte sich Bronze. Insgesamt holten die Greifswalder sechs mal Gold, fünf mal Silber und sechs mal Bronze. "Wir haben gezeigt, dass auch unsere Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern zur Spitze Deutschlands gehört", berichtete Trainerin Kanew.

