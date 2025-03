Stand: 15.03.2025 09:30 Uhr Brand in Wohnhaus in Grimmen - Polizei ermittelt

In Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat es am Freitagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Feuer in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Die Mieterin war zu der Zeit nicht in der Wohnung. Die anderen Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht. Die Einsätzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen konnten ein Übergreifen des Feuers auf das gesamte Haus verhindern. Der Brand war nach einer halben Stunde gelöscht. Der Schaden wird auf bis zu 50.000 Euro geschätzt - die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist nicht mehr bewohnbar. Die Ursache für den Brand ist bisher nicht klar, die Kriminalpolizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 15.03.2025 | 08:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen