Stand: 18.03.2025 12:40 Uhr Brand eines Mehrfamilienhauses in Zinnowitz

In Zinnowitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Das Feuer war Montagnacht in einer aktuell nicht bewohnten Ferienwohnung ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Durch den Brand sind die Möbel zerstört worden. Ein 37-jähriger Hausbewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste anschließend im Krankenhaus versorgt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1.200 Euro. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die kriminaltechnischen Untersuchungen aufgenommen und ermittelt nun wegen Verdachts der schweren Brandstiftung. Einsatzkräfte der Feuerwehren Zinnowitz und Bannemin waren im Einsatz. In dem Gebäude befinden sich mehrere Ferienwohnungen und eine Wohnung, die von einer vierköpfigen Familie bewohnt wird.

