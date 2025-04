Stand: 12.04.2025 15:13 Uhr Blutspende-Team machte Sonderschicht

Das Team der Blutspende der Universitätsmedizin Greifswald hat am Sonnabend einen Einsatz außer der Reihe geleistet. "Wir haben einen zusätzlichen Spendetermin spontan eingerichtet", sagt Professor Thomas Thiele. Er leitet die Transfusionsmedizin der Universitätsmedizin. Der Grund für den besonderen Aufruf zur Blutspende war ein fünfjähriges Mädchen aus Greifswald. Es leidet an Blutkrebs und ist auf Blutkonserven angewiesen. Das Angebot wurde gut genutzt, einige Blutspenderinnen und -spender hatten sich aufgemacht. "Ich bin gleich nach dem Frühstück hergekommen", sagte Rasa Rollberg, eine Mutter aus Greifswald. Für sie sei der Aufruf ein Auslöser, wieder regelmäßig Blut zu spenden. Deutlich mehr Menschen als sonst hätten aber auch für die nächsten Wochen einen Termin vereinbart, so Thiele. Wer Blut gespendet hatte, konnte sein Blut auch typisieren lassen, um in die Kartei der Stammzellenspender aufgenommen zu werden. "Um bestimmte Erkrankungen behandeln zu können, brauchen wir sehr dringend diese Stammzellen", sagte Thiele.