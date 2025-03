Stand: 26.03.2025 07:15 Uhr Berufsmessen in Vorpommern

Mit den steigenden Temperaturen gibt es auch wieder mehr freie Stellen auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitsagentur und das Jobcenter Vorpommern-Greifswald haben deshalb am Mittwoch eine Jobmesse in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) organisiert. Von 11 bis 14 Uhr stellen sich Unternehmen aus dem Gesundheitssektor, dem Gastgewerbe und der Landwirtschaft im Begegnungszentrum Wolgast vor. Aber auch Reinigungs- oder Technikbetriebe bieten Jobs an. Gesucht werden nicht nur Fachkräfte, sondern auch interessierte Quereinsteiger, heißt es vom Greifswalder Arbeistagenturchef Klaus-Peter Köpcke. "Die Arbeitgeber der Region suchen händeringend motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter".

Angebote für Jugendliche in Bergen und Stralsund

Auch in Vorpommern-Rügen suchen Unternehmen neue Mitarbeiter. Die Kreishandwerkerschaft Rügen-Stralsund-Nordvorpommern hat deshalb, ebenfalls am Mittwoch, mit dem Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Rügen eine Berufsmesse in der Schule am „Grünen Berg“ in Bergen auf Rügen organisiert. Sie richtet sich an alle Rügener Schüler, die sich bis zum Mittwochnachmittag über regionale Unternehmen informieren können. Der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Rügen will damit einen festen Termin für die Insel etablieren. Am Donnerstag ist außerdem das "Schaufenster ins Handwerk" in Stralsund geplant. Dabei stellen sich von 10 bis 14 Uhr im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit die Innungen der Kreishandwerkerschaft vor.

