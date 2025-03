Stand: 18.03.2025 07:38 Uhr Belling: Hausbrand durch Sträucher verursacht

In Belling bei Jatznick (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat die Feuerwehr am Montagabend einen Hausbrand gelöscht. Wie die Polizei mitteilt, hatte die 80-jährige Bewohnerin den Brand verursacht. Sie hatte ihren Ofen mit Sträuchern befeuert. Ein Teil der brennenden Sträucher sei wieder aus dem Ofen gefallen und habe Teile des Zimmers in Brand gesetzt. Die Frau brachte sich in Sicherheit, erlitt allerdings eine leichte Rauchgasvergiftung. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnte die Frau zurück in ihr Haus. Laut Polizei entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Die Bundesstraße 109 musste während der Löscharbeiten gesperrt werden.

