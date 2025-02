Stand: 05.02.2025 11:00 Uhr Baumwipfelpfad in Prora montags auch für Hunde offen

Auf dem Baumwipfelpfad in Prora (Landkreis Vorpommern-Rügen) gibt es im Februar ein spezielles Angebot für Hundebesitzer. Jeden Montag dürfen sie ihre Vierbeiner mit auf den Pfad nehmen. Aus Rücksicht auf Menschen, die Angst vor Hunden haben, müssen sie an anderen Tagen unten bleiben. Spezielle Boxen mit frischem Trinkwasser stehen neben dem Parkplatz zur Verfügung. Mitarbeiter des Naturerbezentrums haben beobachtet, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen mit ihren Hunden den Baumwipfelpfad besuchen wollen, so eine Sprecherin. Um diesen Besuchern auch gerecht zu werden, sind an ausgewählten Tagen nun Hunde auf dem Pfad zugelassen. Und nicht nur das: Am 17. Februar gibt es eine geführte Wanderung mit zwei Hundetrainern. Die zeigen den Frauchen und Herrchen, wie sie sich mit ihren Vierbeinern am besten verhalten - wenn es doch mal eng und laut wird oder die Hunde Probleme mit der Höhe bekommen. Ab März ist der Baumwipfelpfad dann wieder nur an einem Tag für Hunde zugänglich.

