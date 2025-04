Stand: 09.04.2025 07:39 Uhr Barth: Bauarbeiten sorgen für Fahrplanänderungen bei Bussen

Wegen Bauarbeiten auf der Landestraße 21 ändern sich in und um Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) teilweise die Fahrpläne für die Busse. Nach Angaben der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) müssen u.a. bis Freitag Busse wegen einer Vollsperrung zwischen Barth Süd und Scharlackenweg eine Umleitung über den Hafen fahren. Außerdem entfallen die Halte in Batevitz, Neu Bartelshagen und Zühlendorf. Für Neu Bartelshagen und Zühlendorf wird ersatzweise die Haltestelle „Abzweig Neu Bartelshagen“ an der L21 eingerichtet, so die VVR. Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern Rügen empfiehlt, sich unbedingt online über die zahlreichen Änderungen und Ersatzhalte zu informieren.

Temporäre Fahrplanänderungen im Bereich Barth 09.-11.04.2025 (Bauabschnitt 2 gemäß Bauablaufplan)

Aufgrund einer Vollsperrung müssen die Busse zwischen Barth Süd und Scharlackenweg eine Umleitung über den Hafen fahren.

Infolgedessen kommt es zu veränderten Fahrtverläufen und/oder Abfahrtszeiten auf den Linien 302, 304, 305, 308, 309, 208, 210 und 214.

Leider entfallen die Halte in Batevitz (L304 / 14:19 Uhr) sowie Neu Bartelshagen (L308 / 16:00 Uhr) und Zühlendorf (L308 / 16:01 Uhr).

Für Neu Bartelshagen und Zühlendorf wird ersatzweise die Haltestelle „Abzweig Neu Bartelshagen“ an der L21 eingerichtet. 09.-17.04.2025 (Bauabschnitt 1 gemäß Bauablaufplan)

Aufgrund einer Vollsperrung der L21 zwischen Hölzern-Kreuz-Weg und Ampelkreuzung L21/L23 kommt es in Richtung Löbnitz zu Fahrverlaufs- und/oder Abfahrtsänderungen auf den Linien 208 & 211.

Aufgrund der Umleitung über Hölzern-Kreuz-Weg kann der Halt Barth Grüner Weg in Richtung Löbnitz nicht bedient werden. Stattdessen wird ein zusätzlicher Stopp an Barth Süd eingeplant.

Linie 208 – Baufahrplan gültig vom 09.-17.04.2025

Linie 211 – Baufahrplan gültig vom 14.-17.04.2025

