Barth: 1.200 Karnevalisten feiern Saisonende

Der Barther Carneval Club, kurz BCC, war heute Gastgeber des 33. Landespräsidententreffens. Bei dieser Runde kommen jeden Aschermittwoch die Präsidenten und Delegationen der Karnevalsvereine zusammen. Dieses Mal feierten 1.200 Karnevalistinnen und Karnevalisten aus Mecklenburg-Vorpommern im Festzelt am Barther Hafen (Landkreis Vorpommern-Rügen). Torsten Jürgens vom BCC führte durch die Veranstaltung. Sein persönlicher Höhepunkt war die Vorbereitung auf das Treffen: "Wir haben alle an einem Strang gezogen. Es war so viel Energie im Verein, um dieses Präsidententreffen durchzuführen." Der Barther Carneval Club habe noch nie so viele Besucher gehabt, wie in dieser Saison so Jürgens weiter. Auch Lutz Scherling, Präsident des Karneval-Landesverbands, ist nach eigener Aussage zufrieden mit der Saison.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen