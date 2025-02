Stand: 06.02.2025 19:00 Uhr Bargeld im Automaten vergessen: Polizei und Bank suchen Besitzer

In Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) suchen Polizei und Bank noch immer den Besitzer einer größeren Menge Bargeld im dreistelligen Bereich. Den Angaben zufolge hatte ein Unbekannter das Geld am Wochenende in einem Geldautomaten auf dem Parkplatz eines Discounters in der Heinrich-Heine-Straße in Grimmen vergessen. Ein Bankkunde, der den Automaten danach nutzte, fand das Geld und brachte es zur Polizei. Zur genauen Höhe machte die Polizei keine Angaben. "Den exakten Betrag kennt nur die betreffende Person", so Juliane Boutalha von der Polizeiinspektion Stralsund. Doch auch bei der Bank gestaltet sich die Suche schwierig. "Wer den Geldautomat nutzt, muss nicht zwingend ein Kunde sein", so eine Sprecherin. Wer einen Betrag im dreistelligen Bereich vermisst, soll sich mit dem Kontoauszug als Nachweis und nach Rücksprache mit seiner Bank an das Polizeirevier in Grimmen unter der Telefonnummer 038326570 wenden, um das Bargeld abholen zu können.

