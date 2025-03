Stand: 03.03.2025 07:25 Uhr "Baltic Lights": 90.000 Euro für die Welthungerhilfe

Das "Baltic Lights"-Hundeschlittenrennen in Heringsdorf(Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat am Wochenende wieder tausende Besucher angelockt. Etwa 60.000 Menschen wollten die Promis aus Film und Fernsehen auf den Hundeschlitten sehen. Bei den Promi-Frauen haben die Schauspielerinnen Nina Ensmann und Tanja Lanhäus den ersten Platz geholt. Beide haben 2:52 Minuten für die Strecke über drei Kilometer zwischen Heringsdorf und Ahlbeck gebraucht. Die Schauspieler Erol Sander und Wolfgang Lippert teilten sich den ersten Platz bei den männlichen Promis. Sie haben die Strecke in 2:39 Minuten gemeistert. Insgesamt 28 Prominente aus Film und Fernsehen haben an dem Schlittenhunderennen für den guten Zweck teilgenommen. Dabei sind insgesamt 90.000 Euro zusammengekommen. Das Geld wird an die Welthungerhilfe gespendet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 03.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald