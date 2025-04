Artikelvorlage MV Greifswald

Stand: 14.04.2025 15:53 Uhr Neuer Blickfang für das Kunstmuseum Ahrenshoop

Das Kunstmuseum Ahrenshoop (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat einen neuen Blickfang. Die Skulptur "Schreitender" von Michael Morgner (geb. 1942 in Chemnitz) ist aus dem Museumsgarten vor den Eingang an die Straße transportiert worden. Der hoch aufrecht gehende Mensch war aus einer Zeichnung entstanden, die Michael Morgner von sich mit gebrochenem Fuß 1978 nach einem Skiunfall angefertigt hatte. Aus dem persönlichen Motiv ist für den Künstler ein politisches geworden, so Museumsdirektorin Katrin Arietta, die Figur erzählt von Widerstand, von Freiheit, vom Hinausgehen über sich selbst, vom Wiederaufstehen. Das hat für den Künstler nicht nur als Haltung gegenüber dem DDR-Regime gegolten. "Wir leben jetzt in einer Zeit, wo das Thema aktueller ist denn je. Wir wollen mit der Umplatzierung vor das Museumsgebäude ein Zeichen setzen, was weithin sichtbar ist und was auch im Sinne des Künstlers ist", so die Museumsdirektorin. Der 83jährige Michael Morgner wollte beim Umsetzen seiner Skulptur eigentlich dabei sein, war dann aus gesundheitlichen Gründen aber verhindert.

